В 2019 году рождаемость в Беларуси достигла минимума с послевоенного времени. Отразится ли ситуация с коронавирусом на желании белорусов заводить детей?

Ребёнок BY поговорил об этом с заведующей сектором социально-демографической политики Института экономики НАН РБ Натальей Щербиной.

Антирекорд 2019 года будет не последним

С 2016 года снижение рождаемости в Беларуси стало устойчивым трендом, поэтому антирекорд 2019 года будет не последним, считает эксперт. — В первом квартале 2020 году рождаемость снизилась еще на 6,2%. В большей степени это касается рождения первого и второго ребенка.

— Все эти процессы закономерны. Во-первых, с точки зрения демографической волны: сейчас рожает малочисленное поколение женщин, которые родились в 90-е годы. Во-вторых, с точки зрения демографического перехода для таких стран, как Беларусь, снижение рождаемости является нормой, — говорит Наталья Щербина. — В случае третьих детей снижение рождаемости не такое выраженное, а количество родившихся четвертых детей даже немного увеличилось. Но доля четвертых и последующих детей совсем незначительна — 6,7% в общей численности детей.

Снижение показателя по рождению третьего ребенка отмечается с 2017 года, до этого более 10 лет мы наблюдали его устойчивый рост. Возможно, это связано со снижением эффективности государственной поддержки. Посмотрим, улучшит ли ситуацию в этом году расширение возможностей досрочного использования семейного капитала с 1 января 2020 года.

Не сама эпидемия, а экономические последствия повлияют на рождаемость

В данный момент сложно судить о влиянии эпидемии коронавируса на рождаемость, поскольку сейчас рождаются дети, которых планировали еще до начала эпидемии. Если говорить о влиянии поведенческих факторов на рождаемость, то в настоящее время белорусские семьи ведут себя по-разному, считает Наталья Щербина.

— Кто-то по-прежнему планирует расширение семьи, кто-то пока ставит этот вопрос на паузу. И последних может стать больше, если эпидемия приведет к экономическому кризису. Ведь как известно, многие семьи откладывают рождение детей при ухудшении финансового положения семьи.

Эксперт подчеркивает, что большее влияние на рождаемость может оказать не сам факт эпидемии в стране, а состояние неопределенности во время и после нее.

— Многие люди боятся экономических проблем, увольнения с работы и бедности. И это может негативно сказаться на решении белорусских семей рожать детей, что в итоге приведет к серьезному спаду рождаемости после эпидемии коронавируса.

В пример эксперт приводит 90-е годы:

— Тогда рождаемость начала падать несколько раньше, чем стал очевиден весь масштаб экономических потрясений. И связано это с чувством неопределенности, которое было у белорусов. Оно заставляло людей откладывать рождение детей до того момента, когда появится уверенность в своих доходах, в возможности содержать семью. То же самое может произойти и сейчас, ведь люди не понимают, когда закончится эпидемия и к чему она приведет.

Самоизоляция семей не повысит рождаемость

В странах Европы и России отмечен резкий спрос на игрушки для взрослых и телевизионные каналы 18+. Из-за чего некоторые эксперты стали прогнозировать бэби-бум после эпидемии.

Наталья Щербина считает, что такое вряд ли произойдет в Беларуси:

— Не настолько белорусские семьи «закрыты». Если в других странах введен жесткий карантин, то в нашей стране лишь некоторые семьи приняли решение о полной самоизоляции. Остальные ведут привычный образ жизни. Поэтому вряд ли у нас повысится рождаемость из-за самоизоляции.

Рождаемость в городской местности упадет сильнее, чем в сельской

Тенденция более сдержанного падения рождаемости в сельской местности по сравнению с городской наблюдалась и в прошлые годы. После эпидемии вряд ли что-то изменится, отмечает эксперт.

— В сельских семьях пособие является достаточным стимулом для рождения детей. Поскольку зарплаты там могут быть ниже самих пособий. И рождение детей является экономически целесообразным для семьи. Потому там, вероятнее всего, в меньшей мере изменится рождаемость, даже с учетом эпидемии коронавируса и последующих экономических неблагоприятных условий. Даже, наоборот, некоторые семьи могут решить, что пособие может стать отличным источником дохода, поэтому могут решиться на рождение ребенка даже в условиях эпидемии и кризиса.

В городской местности дела обстоят иначе.

— Городские семьи не рассматривают пособие как решающий фактор. А эпидемия и экономические сложности с работой из-за нее может еще больше усугубить ситуацию с рождением в городах. Сокращение занятости уже происходит в частном секторе и может коснуться многих семей. Значительная часть белорусских женщин занята в бюджетной сфере. А сейчас именно эта занятость может давать стабильный источник доходов для семьи. В ситуации, когда единственным кормильцем в семье в условиях эпидемии и кризиса может остаться работающая женщина, вряд ли семья задумается о рождении детей. Скорее всего решение о пополнении в семье будет отложено до «лучших времен».