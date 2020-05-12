11 мая на сайте БПЦ сообщили о решении отложить празднование юбилея 500-летия со дня основания Успенского Жировичского мужского монастыря из-за коронавируса.

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации в Беларуси были отложены торжественные мероприятия, которые предполагалось провести уже на следующей неделе.

19 и 20 мая собирались отметить сразу три памятные даты:

• 550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери;

• 500-летие ее повторного чудесного обретения;

• 500-летие со времени основания Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

В сообщении говорится, что ввиду сложной эпидситуации празднования отложат, а с новой датой определятся позже.