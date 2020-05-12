Весной 2020-го заместитель прокурора Минской области Сергей Шикунец заразился коронавирусом. В больнице оказалась вся его семья: у дочери тоже был положительный результат теста на COVID-19, а у жены Ольги — двусторонняя пневмония, сообщает Еврорадио со ссылкой на sb.by. Дочь отвезли в детскую больницу, а ее родителей — в шестую минскую больницу, они сначала были в разных корпусах.

Шикунец вспоминает, что у него две недели держалась повышенная температура, три дня он лежал с кислородной маской. В какой-то момент понял, что не может контролировать свою речь, говорил «какую-то чушь». Врачи его поддержали: после перевода из реанимации в палату он увидел там жену. И это морально сильно поддержало мужчину, помогло бороться с паникой и болезнью.

Заместитель прокурора признается, что коронавирус «съел» все запасы его сил, энергии и 7 кг веса. Сейчас вся семья Шикунцов уже дома.