Глава «Белгазпромбанка» заявил о своем выдвижении.

«Никогда не думал, что буду писать такой текст и надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой, мне удастся до наступления новых времён в нашей стране. Но «никогда не говори никогда»!:( Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа, — написал Виктор Бабрико на своей странице в Фейсбуке.

При этом банкир отмечает, что не испытывает иллюзий по поводу процесса.

«Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное финальную часть этого «действа», которая была сформулирована ещё в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем, — отмечает он.

Однако, зная все это, Виктор Бабарико верит в ограниченность любой неэффективной системы, а также в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий.

«А самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси, — пишет глава «Белгазпромбанка». — И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего. Если можно честно описать ту ситуацию, в которой мы находимся, если верен анализ, почему мы дошли до этой точки, если можно предложить вариант решения проблемы, то должно и принять ответственность за реализацию этого варианта».