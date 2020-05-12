На окраине Могилева 8 мая поезд проехал над спящим на рельсах мужчиной. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.

«Грузовой поезд двигался из Могилева в Жлобин. В составе поезда было 100 вагонов. При проезде перегона Могилев-2 — Буйничи машинист увидел, что в колее железнодорожного пути лежит человек. Расстояние до него было около 200 м», — отметили в УВД.

Машинист применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на человека. Полная остановка подвижного состава произошла, когда над мужчиной проезжал пятый вагон. В чувство человека смогли привести специалисты локомотивной бригады.

Оказалось, что на железнодорожном полотне уснул 69-летний могилевчанин. Его передали работникам скорой медицинской помощи, которые доставили мужчину в больницу. В ходе обследования у жителя Могилева не обнаружили никаких телесных повреждений.

В отношении могилевчанина составлены протоколы об административных правонарушениях за нахождение на путях в неустановленном месте и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.