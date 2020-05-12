Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 первоочередно будут делать при наличии медицинских показаний, чтобы максимально быстро выбрать тактику лечения. Об этом заявил главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь из Китая прибыли 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусной инфекции.

– В первую и главную очередь экспресс-тесты будут делаться при наличии медицинских показаний, когда необходимо достаточно быстро провести диагностику, выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне, например, пневмонии, – подчеркнул Д. Шевцов.

По словам главврача, у этих тестов погрешность минимальная. В течение 15 минут медики смогут точно понять, есть ли у пациента коронавирус. Если диагноз подтверждается, то можно узнать, на какой стадии развития проходит заболевание.

Использование экспресс-теста возможно в домашних условиях. Он выглядит как обычная тест-полоска, на которой есть три метки: контрольная, показатель иммуноглобулинов класса М и класса G.

– На полоску надо нанести несколько капель либо сыворотки, либо плазмы, либо цельной крови. Добавить раствор и смотреть на то, что появится на тест-полоске, – пояснил специалист.

Д. Шевцов затруднился ответить, скоро ли экспресс-тесты могут появиться в свободной продаже в аптеках. По его словам, на данный момент это одно из дополнительных приспособлений для быстрой диагностики и выбора тактики лечения при той или иной патологии, с которой люди поступают в медучреждения.