В постановлении Совета ЕС о политике Восточного партнерства говорится, что страны объединенной Европы готовы начать переговоры о безвизе с Беларусью, Армении и Азербайджана.

«Возможность начать переговоры о либерализации визового режима с остальными странами, гражданам которых требуются визы для поездок в ЕС, будет рассмотрена в надлежащее время, если позволят условия», — говорится в документе.

Чтобы начать переговоры, власти указанных стран должны выполнить некоторые условия: выполнение контрольных показателей и соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

В ЕС будут следить за тем, чтобы власти Беларуси соблюдали уже существующий режим поездок и исправно выполняли соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.

Ранее сообщалось, что Национальный правовой портал Республики Беларусь опубликовал полное содержание «Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз». Беларусь со своей стороны уже упростила визовый режим, теперь осталось подождать, пока документы одобрит Европейский парламент.

После этого визы для белорусов автоматически подешевеют до 35 евро. В Соглашении говорится, что белорусы получат возможность оформить шенгенскую визу за два дня, при условии согласия консульства, но тогда ее стоимость будет увеличена в два раза – до 70 евро.

Стоимость услуг визовых центров не должна превышать 30 евро, а белорусы имеют право обращаться в посольства напрямую.