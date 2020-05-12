Танкер с нефтью для Беларуси от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco прибыл в порт Клайпеды, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер с 87 тыс. т нефти прибыл ночью и с утра встал под разгрузку», — отметил Александр Тищенко.

По его информации, разгрузка будет идти до 14 мая — с этого дня начнется отправка нефти по железной дороге на «Нафтан». На завод в Беларуси сырье начнет поступать, скорее всего, с 16 мая, если транспортировка по железной дороге будет без проблем.