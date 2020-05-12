По состоянию на утро 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19, в том числе 10 899 случаев за прошедшие сутки. Такие данные публикует федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве — 5392 и Московской области — 1063.

С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 2116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 43 512 человека (+3711 человек за сутки).

За сутки, по данным Роспотребнадзора, проведено 168 тысяч тестов на новый коронавирус, всего с момента начала эпидемии сделано 5,8 миллиона тестов.

Первое место по числу заболевших COVID-19 в мире занимают США с почти 1,4 миллиона случаев. В пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией входят, по состоянию на 12 мая, Великобритания, Испания и Италия.