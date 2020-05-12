Пять человек погибли в результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечатся пациенты с коронавирусом, подтвердили в МЧС. Огонь вспыхнул на шестом этаже в отделении реанимации, сообщает «МИР 24».

Там находились люди на ИВЛ с диагнозом COVID-19. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов. Из здания были эвакуированы 150 человек. Огонь удалось локализовать на площади 10 квадратных метров. На месте работают 103 пожарных и 22 спецмашины.

Прокуратура Выборгского района Петербурга начала проверку в связи с пожаром в больнице Святого Георгия. На место выехал прокурор района. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.