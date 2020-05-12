Потенциальные кандидаты в президенты, выборы которого должны состояться 9 августа 2020 года, подают документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на регистрацию их инициативных групп.

Этот этап завершится 15 мая в 19.00. Еще в течение 5 дней после этой даты Центризбирком будет рассматривать поданные документы. Сбор подписей инициативными группами за выдвижение в кандидаты в президенты, которых надо 100 тысяч, пройдет с 21 мая по 19 июня.

Первыми заявления на регистрацию инициативных групп подали в ЦИК Александр Гречишников, Анжелика Железнякова, Вероника Мищенко.

Это так называемые «кандидаты протеста», которых, по утверждению лидера Народной громады Николая Статкевича, должно быть около 30. Эти люди включаются в избирательную кампанию для того, чтобы дать возможность легально собираться сторонникам Громады на их пикетах.

Заявили о готовности идти в президенты глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, заместитель председателя ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель, предприниматель из Витебска Владимир Провальский, блогер Сергей Тихановский, стоявший у истоков создания Парка высоких технологий и его бывший руководитель Валерий Цепкало, лидер Белорусской социал-демократической громады Сергей Черечень.

Некоторые общественные образования категорично заявили о своем неучастии в предстоящих выборах. Среди них – Партия БНФ, Белорусская партия «Зеленые», Белорусская партия левых «Справедливый мир».

От участия в избирательной кампании в обозначенные сроки отказались фигуранты незавершившегося из-за эпидемии коронавируса мероприятия – праймериз оппозиции по выбору единого кандидата в президенты.