Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что заболел COVID-19.

Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице.

По данным журналистов кремлевского пула, последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля на совещании у Владимира Путина. Сам пресс-секретарь в беседе с ТАСС заявил, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад, пишет meduza.io.

Всего в России на 12 мая зафиксировано более 232 243 случаев COVID-19, излечились более 43 тыс. пациентов, умерли — 2116.