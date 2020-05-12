В истории с коронавирусом спустя четыре месяца после первого случая остается много вопросов без ответа. Ученые настаивают, что необходимо устранить все пробелы в происхождении вируса, чтобы предотвратить новые пандемии.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения попросила власти Китая, где появился коронавирус, повторно допустить в страну научную миссию для проведения расследования. Китай, разрешивший ученым приехать в феврале, пока на новый запрос не ответил, отмечает Bloomberg. Председатель КНР Си Цзиньпин лично контролирует все публикации китайских ученых о заболевании, рассказали агентству два осведомленных источника.

В то же время расследование происхождения коронавируса может стать ключевым шагом к победе над пандемией и недопущению повторных вспышек заболевания. На фоне происходящего агентство пообщалось со специалистами и выяснило, какие данные они успели получить и какие теории хотят проверить.

«Недостающее звено»

Атипичную пневмонию (SARS), первая вспышка которой произошла в 2002 году, и ближневосточный респираторный синдром (MERS), появившийся десятилетие спустя, объединяет то, что в обоих случаях вирусы передавались человеку от животных. Переносчиком вируса SARS ученые назвали хищных млекопитающих цивет, а MERS — верблюдов.

Считается, что коронавирус попал к человеку так же, однако ученые пока не выяснили, какое конкретно животное было переносчиком, заявил агентству эксперт ВОЗ по безопасности еды и заболеваниям животных Бен Эмбарек.

— В этой истории есть какое-то недостающее звено между происхождением вируса и тем, как он начал распространяться между людьми, — заявил он.

Расшифровка генома нового коронавируса показала, что он связан с двумя уже известными смертельными вирусами, которые передавались людям от летучих мышей, отмечает Bloomberg. Однако даже если принять это как факт, остается другой вопрос — передали ли летучие мыши вирус человеку напрямую или существовал вторичный переносчик. Если вторая версия верна, животные на фермах или дикие звери могут по-прежнему распространять заболевание, подчеркивает агентство.

Эксперты также не знают, началось ли распространение вируса на уханьском рынке, где продавали дичь, или же вирус просто был там впервые обнаружен. Эколог некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак заявил, что заболевание, вероятно, начало распространятся еще раньше декабря, который официально считается месяцем появления COVID-19. Он также думает, что появиться болезнь могла и за пределами Уханя.

—Эта конкретная вспышка, возможно, началась среди людей, передвигавшихся по южному и центральному Китаю в ноябре, — заявил эколог.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о лабораторном происхождении вируса, изучившие генетику вируса ученые уверены, что он появился естественным образом, пишет Bloomberg. Случайное его попадание за пределы уханьской лаборатории было возможно в теории, но эта версия «неправдоподобна», заявил агентству профессор микробиологии и иммунологии в университете Айовы Стэнли Перлман, посещавший Уханьский институт вирусологии и высоко о нем отзывающийся.

Посчитать мутации

Получение ответов на все эти вопросы потребует большого объема научной работы, пишет Bloomberg. Однако вирусы постоянно переживают небольшие мутации, и отслеживание этих изменений позволит изучить процесс развития пандемии.

— Посчитав мутации, вы можете в некотором роде отследить вирус до той точки, в которой все началось, — заявил Эмбарек.

Bloomberg подчеркивает, что если системы исследования и наблюдения за передающимися от животных вирусами не развивать, риск возникновения новых пандемий будет высоким.

— Если мы ничего не сделаем, если мы продолжим делать то, что делали последние 50 лет, возникнет еще одна пандемия, — заявил Дасзак.