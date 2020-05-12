Туристический сезон на европейских курортах для международных туристов может начаться уже в июле, о чем заявили официальные лица нескольких стран. «РБК-Украина» разбиралось, какие популярные направления могут открыться в ближайшее время.

Во многих странах туризм формирует значительную долю ВВП, обеспечивая работой миллионы людей. Именно поэтому правительства зависимых от этой отрасли государств первыми осторожно заговорили о постепенном восстановлении туризма.

Греция

Власти Греции подготовили детальный план перезагрузки туристического сектора из-за пандемии коронавируса. План, составленный Министерством туризма и Национальной организацией здравоохранения, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.

Греческие чиновники говорят, что это делается для безопасности и комфорта туристов, учитывая ситуацию с пандемией, а не для того, чтобы создать им неудобства.

«Опыт туризма этим летом может немного отличаться от того, что вы имели в предыдущие годы. Возможно, будут закрыты бары, и не будет столпотворений, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции. При условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути», — заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, сейчас власти работают над тем, чтобы уже с 1 июля туристический бизнес работал, и страна открылась для туристов.

Черногория

Через полтора месяца, также с 1 июля, возобновить туристический сезон планирует Черногория, заявил премьер-министр этой страны Душко Маркович. По словам директора Национальной туристической организации (НТО) Черногории Жельки Радак-Кукавичич, у власти есть умеренный оптимизм, что часть основного туристического сезона будет достигнута в июле и августе.

По ее словам, уже с 18 мая, а, возможно, и раньше отели, рестораны и бары смогут открываться для посетителей.

«Компетентные учреждения обязуются подготовить протокол, который будет применяться в гостиницах, частном секторе и гостеприимстве», — пояснила она.

Грузия, Турция и другие страны

Их примеру планирует следовать и Грузия, запланировав с 1 июля открыться для туристов. Ослабление карантина и подготовку к туристическому сезону также уже начинают на Кипре. В июне на острове откроются кафе, бары и рестораны.

О планах в скором времени начать туристический сезон заявили турецкие власти. Но на первом этапе курорты Турции будут принимать внутренних туристов, а уже во второй половине лета туда смогут поехать и иностранцы, заявил министр туризма Мехмет Эрсой.

В ближайшее время свои границы, в том числе и для туристов, могут открыть правительства Чехии, Австрии и Словакии.