Отец Анны Канопацкой бизнесмен Анатолий Труханович считает, что исход выборов очевиден, и к решению дочери выдвигаться в президенты относится неоднозначно.

Анатолий Труханович, который пришел на пресс-конференцию Анны Канопацкой, где она заявила, что идет в президенты, чтобы поддержать дочь, признается, что не ожидал от нее такого смелого шага — пойти в президенты после того, как ее исключили из гонки на место единого кандидата от оппозиции, сообщает TUT.BY.

— Скажу честно, мне сегодня больше нравится позиция Сергея Калякина, и в этом случае, мне кажется, народ бы понял, это бы приветствовалось (Калякин назвал решение провести выборы 9 августа «безответственным и преступным», его партия «Справедливый мир» отказалась от участия в выборах. — Прим. TUT.BY). Но я сторонник того, что в стране надо что-то менять, что должны быть новые люди, новое мышление. Я, как когда-то достаточно успешный бизнесмен, вижу это и понимаю. Над нами уже даже смеются, над нашей страной, мы какие-то особенные, с особенным путем в никуда. Но всякие стремления совершенствоваться, действовать — это в моем стиле, бездействие — это не то. Хотя надо разумно ко всему подходить. Поэтому я, конечно, благословляю Анну, но понимаю, сколько у нас людей отсидело, исчезло… Но в добрый путь, пусть пробует, — сказал Труханович.