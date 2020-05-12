В городе Денпасар на острове Бали в воскресенье 10 мая задержан 34-летний гражданин Беларуси. Об этом рассказало индонезийское ежедневное издание Kompas.

Поясняется, что наш соотечественник на фоне повышенной бдительности из-за пандемии коронавируса вызвал подозрения у местных жителей, поскольку бесцельно бродил по одному из районов города. По свидетельству полицейских, он был растерянным и выглядел неопрятно.

Позднее, уже находясь под стражей, мужчина устроил скандал из-за не вовремя поданного завтрака: обычно он делает это в шесть утра, сейчас же получил еду в девять. После инцидента белорус был отправлен в клинику для оценки его психического состояния.

Как говорят в полиции, правоохранителям в последнее время уже приходилось иметь дело с подобными случаями, касающимися иностранцев.

Судя по всему, связано это со стрессом, который переживают туристы, застрявшие из-за коронавируса в другой стране в условиях, когда заканчиваются деньги, пояснили здесь.

Полиция связалась с белорусским посольством, чтобы разрешить возникшую с нашим соотечественником ситуацию.