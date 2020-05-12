На 12 мая в стране выздоровели и выписаны 6974 пациента, у которых

ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего зарегистрировано 24873 человека с положительным тестом на COVID-19. Это на 967 больше, чем в предыдущие сутки. 38 лабораториями сделано 284445 тестов. По медицинским показаниям налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусом.

За весь период наблюдения за его распространением в Беларуси умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний и с выявленной инфекцией.

В мире на этот день зарегистрировано 4251071 подтвержденный случаев заражения COVID-19. За сутки увеличение составило 1,8% (84545 положительных тестов). Всего с инфекцией умерло 287154 человека, за предыдущие сутки – 3431 (увеличение – 1,2%).