Известный белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко излечился от коронавируса, сообщила в своем Instagram супруга игрока, известный блогер Надежда Мелешко.

«Коронавирус побежден. Воссоединение», — написала она под фотографией, где она вместе с мужем. Оба – в медицинских масках. У супруги Мелешко – онкологическое заболевание, курс лечения от которого она проходит в данное время.

Экс-игрок сборной Беларуси по хоккею, игрок команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко попал в больницу с диагнозом «коронавирус» 21 апреля. Анализы на COVID-19 у жены и детей хоккеиста были отрицательными.

О заражении коронавирусом других игроков команды президента Беларуси, которая в апреле выступала в любительском республикансом турнире, не сообщалось.