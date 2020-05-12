Чем живет и как выглядит 20-летняя дочь Ларисы Гузеевой

У 60-летней телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой растут двое детей от разных браков. Дочь Ольга родилась в 2000 году в союзе с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым.

Ольга растет творческой личностью. Она любит экспериментировать с образами и принимала участие в необычных фотосессиях.

Ольга предпочитает необычный стиль одежды, носит сережку в носу и явно не любит соответствовать стереотипам. Сама телеведущая в одном из интервью призналась, что ей нравится, что Ольга растет независимой и неординарной девушкой — такой же, как она сама.

До недавнего Ольга активно вела соцсети, но после удалила свой профиль. Ранее в своем Instagram она рассказывала фолловерам, что ей повторно диагностировали поликистоз яичников.

Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается. И тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья…, — писала девушка.

Сама же телеведущая заявила, что ничего страшного не случилось: «Это бывает у девочек», — сказала Гузеева. К слову, в первый раз, когда у Ольги диагностировали опухоль, ей сделали операцию, после которой у нее был сложный процесс восстановления. Из-за гормонального сбоя дочь Ларисы Гузеевой начала набирать вес и прибавила 10 килограммов. Это отразилось на внутреннем состоянии Ольги.

Я набрала 10 кг из-за гормонов. Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, задержка жидкости, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон и метаболизм, боли в кишечнике и мигрени, от которых теряешь сознание, — делилась Ольга.

Сейчас это все в прошлом. Ольга приняла себя, похудела, а ее звездная мама стала ее хорошей подругой.