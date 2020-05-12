Белоруски вошли в десятку самых высоких женщин на планете

Белоруски заняли 9-е место в рейтинге самых высоких женщин на Земле. Белорусские мужчины в аналогичном рейтинге заняли только 22-ю позицию.

Такие данные содержатся в исследовании международного объединения NCD Risk Factor Collaboration. В нем проанализированы данные о среднем росте мужчин и женщин в мире с 1896 года по 1996 год.

Всего изучались представители 200 национальностей.

Согласно исследованию, в 1896 году средний рост белорусских женщин составлял 154 см и по этому показателю наши соотечественницы занимали 42-е место в мире. Однако за 100 лет наши дамы стали активно прирастать – до 166,3 см. В результате чего в списке самых высоких женщин заняли 9-е место.

Белорусские мужчины в 1896 году были в среднем 167,7 см, благодаря чему находились на 26-м месте по росту на планете. Однако за 100 лет им удалось не слишком «подняться» над остальными землянами. В 1996 со средним ростом 178,4 см белорусы заняли 22-ю позицию в мировом рейтинге высоких мужчин.

Из национальностей, соседствующих с белорусами, самыми высокими оказались латыши. Женщины из Латвии по итогам 1996 года заняли 1-е место в мире по росту (169,8 см), а мужчины – 4-е (181,4 см).

Самыми низкими женщинами оказались польки, занявшие 33 место (164,6 см), а мужчинами – россияне, оказавшиеся на 42-м месте (176,5 см).

В топ-5 самых высоких женщин, кроме латышек, сегодня входят жительницы Нидерландов, Эстонии, Чехии и Сербии.

Топ-5 самых высоких мужчин возглавляют жители Нидерландов. За ними следуют бельгийцы, эстонцы, латыши и датчане.

Самые низкие женщины на Земле живут в Гвтемале. Их средний рост составляет 149,4 см.

Самые низкие мужчины – в Восточном Тиморе. Их средний рост – 159,8 см.