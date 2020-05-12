Белгазпромбанк сообщил о выходе Виктора Бабарико из состава правления. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе банка, передает Sputnik.

Банкир сегодня заявил в своих социальных сетях о желании участвовать в выборах президента Беларуси. На фоне старта предвыборной гонки он покинул должность в Белгазпромбанке, который возглавлял до сегодняшнего дня.

ОАО «Белгазпромбанк» информирует о выходе Бабарико Виктора Дмитриевича из состава правления и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию.

Бабарико руководил Белгазпромбанком почти 20 лет – назначен председателем он был в июле 2000-го. Кто будет руководить банком после ухода Бабарико, пока не известно.