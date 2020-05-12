Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила о своем участии в президентских выборах.

Как сообщает TUT.BY, цель ее кампании — мирное реформирование системы государственного управления и экономики на благо граждан Беларуси.

На пресс-конференции, которую Канопацкая символично собрала в «Президент-отеле», экс-депутат заявила, что ситуация последних месяцев лишь обострила давно существующие проблемы в обществе и продемонстрировала неспособность государства защитить своих граждан, обеспечить уверенность в завтрашнем дне, предоставить социальные гарантии и возможность получать своевременную помощь, быть обеспеченными своевременной информацией.

— Как результат такой политики мы видим сейчас полный кризис доверия к власти со стороны белорусов, особенно в регионах. Я не хочу быть сторонней наблюдательницей за этими деструктивными процессами, я хочу влиять на процессы и реформировать их, — заявила Канопацкая.

Экс-депутат отметила, что сегодня важно создавать реальные инструменты поддержки и развития местного бизнеса, который может стать драйвером роста экономики и обеспечения самозанятости белорусов, особенно в регионах.

— Я как женщина-политик не разделяю ценность мужских игрушек, демонстрирующих силу и власть, пришедших к нам из советского прошлого. Для меня важны человечность, добрососедство, политический нейтралитет, свобода. Я не обещаю, а делаю и несу ответственность за результат, — отметила Канопацкая.

Конкретный формат кампании депутат будет определять и корректировать в зависимости от ситуации в стране вообще и от результата рассмотрения ее очередного обращения о неконституционности назначения президентских выборов седьмым и, как считает Канопацкая нелигитимным, составом Палаты представителей.