Принц Гарри записал первое видеообращение после переезда в США, и этот ролик обеспокоил поклонников.

Кадры опубликованы в Twitter, на них Гарри рассказал, что намеревался прибыть в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» (Invictuss Games), однако поездка отменена из-за коронавируса.

«Игры непобежденных» – это международные мультидисциплинарные соревнования, в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Из-за ситуации с COVID-19 мероприятие перенесли на 2020-й.

Герцог Сассекский по этому поводу обратился к поклонникам и высказал слова поддержки. Однако пользователи соцсетей обратили внимание на другое.

Marking what would have been the Opening Ceremony for the @InvictusGamesNL, our Patron The Duke of Sussex shares his best wishes to supporters and competitors, and outlines plans this week to bring The Hague home to you: pic.twitter.com/HLRnzCk9cu

— Invictus Games Foundation (@WeAreInvictus) May 9, 2020