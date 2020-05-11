Принц Гарри записал первое видеообращение после переезда в США, и этот ролик обеспокоил поклонников.

Кадры опубликованы в Twitter, на них Гарри рассказал, что намеревался прибыть в Нидерланды на открытие традиционных «Игр непобежденных» (Invictuss Games), однако поездка отменена из-за коронавируса.

«Игры непобежденных» – это международные мультидисциплинарные соревнования, в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Из-за ситуации с COVID-19 мероприятие перенесли на 2020-й.

Герцог Сассекский по этому поводу обратился к поклонникам и высказал слова поддержки. Однако пользователи соцсетей обратили внимание на другое.

Marking what would have been the Opening Ceremony for the @InvictusGamesNL, our Patron The Duke of Sussex shares his best wishes to supporters and competitors, and outlines plans this week to bring The Hague home to you: pic.twitter.com/HLRnzCk9cu — Invictus Games Foundation (@WeAreInvictus) May 9, 2020

Многиех смутила обстановка, на фоне которой принц записал свое обращение. Ранее британские таблоиды рассказывали, что он и его супруга Меган Маркл вместе с сыном Арчи живут в роскошном особняке в Лос-Анджелесе за $18 млн. При этом подписчики принца заметили, что Гарри записал видео на фоне стен мрачного серого цвета, что вызвало сомнения в его благополучии. Пользователи в комментариях высказали мнение, что принц «вещает из бункера или подвала».

Некоторые отметили, что взгляд Гарри очень грустный и потухший, в то время как раньше он просто искрился. Принц также показался некоторым подписчикам очень несчастным.

Подобные мысли высказывали поклонники королевской семьи и после видеоролика в честь дня рождения Арчи, где Меган читала ему книгу. Обстановка была другая, но тоже не поражала элегантностью и богатством.