На «родине» коронавируса — в китайском городе Ухань — может начаться вторая волна эпидемии, хотя власти уже сняли почти все ограничения.

В комздраве провинции Хубэй сообщили о выявлении новых пяти случаев заражения. При этом 26 апреля из больницы Уханя был выписан последний пациент с коронавирусом.

Отмечается, что подтверждены диагнозы у бессимптомных носителей, еще 11 человек находятся под подозрением в Ухане и 615 — по всей провинции Хубэй.

По всей территории Китая за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей. За этот же период выздоровели 24 пациента.

Лишь семь заболевших приехали в Китай из-за рубежа, остальные десять — заразились «локально», то есть, не выезжая за границу.

Ранее сообщалось, что высокий риск распространения коронавируса зафиксирован в городском уезде Шулань (северо-восточная провинция Цзилинь). Там 9 мая выявили 12 случаев заражения.