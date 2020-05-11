Сотрудники Могилевской областной инспекции Госстандарта нашли в торговых объектах города креветки с мышьяком. Продукция не соответствовала требованиям Таможенного союза, а также ЕЭК.

Специалисты проверили лабораторно варено-мороженые креветки торговой марки VICI, которые были изготовлены в России. Также проверке подлежали северные неразделенные креветки SUPER и углохвостые креветки в панцире с головой LUX «Любо есть».

Результаты анализа показали, что допустимый уровень мышьяка был превышен и нес угрозу здоровью человека.

Инспекторы составили соответствующие акты об нарушении и запретили продавать опасную продукцию.