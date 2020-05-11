Девять человек погибли в ночь на 11 мая во время пожара в хосписе для пожилых людей «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Еще девять человек пострадали, шестеро из них находятся в реанимации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского округа.

Анонимные источники «Интерфакса» и ТАСС сообщили, что погибших больше — десять человек отравились продуктами горения. По данным «Коммерсанта», госпитализированы около 20 человек.

В момент пожара в здании находились 37 человек, в том числе восемь сотрудников. Очаг возгорания находился на втором этаже в душевой. По предварительной информации, загорелся неисправный водонагреватель. По данным СК, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В администрации Красногорска сообщили, что по документам здание, где произошел пожар, проходит как частный дом, а не хоспис. В самом хосписе говорят, что «с документами все в порядке было».

По факту пожара в хосписе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.