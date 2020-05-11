В Беларуси разрешат охотиться с 14 лет, потому что это «укрепляет связь с природой»

Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа президента, который изменит правила охоты в Беларуси. Об этом писала «БелТА». Так, охотиться хотят разрешить уже не с 18 лет, а с 16. С 14 лет можно будет наблюдать за охотой и участвовать в ней в качестве загонщика. Блестяще, не правда ли?

Но как объясняется Минлесхоз? Чтобы это узнать, активистка и журналистка Дарья Трайден направила в ведомство обращение. Она просила пояснить, почему министерство считает, что такая инициатива не нарушает действующий в стране закон, по которому подросткам до 18 лет не следует видеть контент, который формирует мысль о допустимости мучения животных. Кроме того, Минлесхоз не обладает компетенциями, чтобы оценить, как охота повлияет на психику подростка. Трайден также высказала опасение, что благодаря новому указу родственники-охотники получат возможность вовлекать в процесс охоты молодых людей без их согласия, чтобы привить им свои ценности.

Спустя какое-то время ведомство прислало ответ, который журналистка назвала «школьным сочинением», без внятных ответов на конкретные вопросы. Судя по письму, которое Дарья опубликовала в фейсбуке, Минлесхоз считает, что инициатива никому не навредит – все как раз наоборот: она разовьет у подростков «бережное отношение к природе». «В современном чрезвычайно трансформированном в результате человеческой деятельности мире большинство людей, в особенности в городах, сильно дистанцированы от природы, – объяснило министерство. – Охота остается одним из связующих звеньев человека и дикой природы».

Далее Минлесхоз рассуждает, что запрет охотиться подросткам ущемляет их свободу выбора. В свое время охота и убийство зверя – это лишь вишенка на торте. Ей предшествует погружение в тему и «постижение огромного объема знаний» о биологии и экологии. Чтобы «прокачаться», молодой человек, возможно, обратится к опытному охотнику из своей семьи – и это лишь укрепит отношения между родственниками, считает ведомство. Ну и напоследок Минлесхоз указал: доказательств того, что охота вредит чьей-либо психике, просто не существует. Не знаем, как вы, но мы аплодируем стоя.