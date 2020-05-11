По данным следствия, днем 9 мая 39-летний житель д. Кожемякино Краснопольского района сорвал на участке рядом с домом корнеплод и принес его в дом, ошибочно полагая, что это съедобный овощ. Мужчина и его 10-летняя племянница употребили корнеплод в пищу, после чего почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Несмотря на оказанную врачами помощь, мужчина и девочка скончались, сообщает телеграмм-канал СК.

По данному факту следствием проводится проверка. Предварительно установлено, что погибшие употребили в пищу вёх ядовитый (другое название-цикута). По изъятому в ходе осмотра места происшествия корнеплоду данного растения следователями назначена ботаническая экспертиза.

Справочно: вёх ядовитый (цикута)-одно из самых ядовитых растений. Ядовито все растение, но особенно корневище. Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу напоминающим брюкву или редьку. Вёх ядовитый произрастает на низких болотистых лугах, по берегам рек, ручьев и прудов. Весной это растение растет быстрее других и на общем фоне выделяется своей величиной.