Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам из-за коронавируса и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Выход из режимов ограничений быстрым не будет, добавил глава государства.

Ранее в понедельник российский лидер поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Президент также поручил Минздраву с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявили 11,6 тысячи новых случаев заражения, общее число зараженных превысило 221 тысячу.