В Беларусь 9 мая поступили 100 тысяч китайских экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19. Об этом сообщил главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Эдуард Вальчук. Тесты были закуплены за счет средств, которые белорусы переводили на благотворительный счет Министерства здравоохранения.

«Уже начата отгрузка. Первый груз забрала Брестская область еще в воскресенье. Последние тесты планируем раздать уже сегодня. Эта партия тестов поступает в организации здравоохранения для выявления заболевания во время его разгара либо для диагностики перенесенных легких форм заболевания», – пояснил Эдуард Вальчук.

Он также отметил, что экспресс-тесты распределяются по областям в соответствии с уровнем заболеваемости. Это делается для того, чтобы разгрузить основные лаборатории, которые работают над диагностикой COVID-19, передает БелТА.

Эдуард Вальчук отметил, что «в настоящее время тесты распределены по организациям здравоохранения, но со следующих поступлений, возможно, и всем желающим будет предоставлена возможность на платной основе сделать экспресс-тест».

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По информации Минздрава Беларуси в Минск передано 20 тыс. штук экспресс-тестов, в Витебскую и Брестскую области – по 11 тыс. штук, в Гомельскую, Гродненскую, Могилёвскую области – по 10 тыс. штук. Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава переданы 10 тыс. штук экспресс-тестов.