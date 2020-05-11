Сегодня Минский городской суд огласил приговор по делу, которое слушалось в закрытом режиме. Фигурантами его были шесть человек, среди них — директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, у которого при обыске в гараже нашли более 620 тысяч долларов.

Этот процесс проходил за закрытыми дверями четыре месяца. Как выяснилось во время предварительного заседания, куда пустили журналистов, двое фигурантов — директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак и бывший директор «Медисферы» Борис Ранчинский — заключили досудебное соглашение. Еще трое фигурантов — Евгений Волков, Илья Карпович, Александр Юсов — это представители бизнеса, которые, по версии следствия, давали взятки. Вместе с директором предприятия «Белмедтехника» за получение взяток судили начальника отдела реализации «Белмедтехники» Кирилла Кастрицкого (ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК). Самому Шараку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), пишет TUT.BY.

Сегодня Минский городской суд огласил приговор по последнему «делу медиков». оглашалось в закрытом режиме, поэтому неизвестно, какие взятки были получены и какие суммы передавали представители бизнеса. Подробности дела знают только участники процесса.

Александра Шарака приговорили к 6,5 года в колонии в условиях усиленного режима. У него будет изъято в доход государства 472 тысячи долларов и 75 тысяч евро.

Кирилла Кастрицкого — к 3 годам лишения свободы, он был под домашним арестом.

Илью Карповича приговорили к 6 годам. Борис Ранчинский приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в колонию, Евгений Волков — 2,5 года ограничения свободы, Александр Юсов — двум годам ограничения.

Напомним, в июне 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о массовых задержаниях по громкому «делу медиков». Вот что он тогда рассказывал про директора предприятия «Белмедтехника» Александра Шарака: «К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте».

Еще во время предварительного заседания 45-летний Александр Шарак говорил: считает досудебное соглашение о сотрудничестве выполненным.

— Вину признаю и раскаиваюсь, — заявлял Шарак.

В суде прозвучало, что в августе 2018 года он обратился к генеральному прокурору с просьбой о досудебном соглашении. И оно было заключено на определенных условиях: Шарак должен правдиво и в полном объеме рассказать о совершенном преступлении, изобличить других участников, сообщить об имуществе и уплатить преступный доход.

В материалах уголовного дела указано, что соглашение Шараком и Ранчинским выполнено в полном объеме и к ним могут быть применены ст. 69 УК (Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) и ст. 66 УК (Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии).

В этом случае срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания. За получение взятки в особо крупном размере Александру Шараку грозило от 5 до 15 лет лишения свободы, при применении ст. 69 УК — не больше чем семь с половиной лет.

Почему дело слушалось в закрытом режиме? Судья Елена Шилько отмечала «особую сложность дела» и огласила:

— В материалах уголовного дела имеются документы, содержащие информацию ограниченного распространения и информацию, составляющую коммерческую тайну. В связи с чем судебное разбирательство уголовного дела необходимо назначить в закрытом судебном заседании.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.