Рекордную сумму смогли снять злоумышленники с карты жителя Витебска, который поверил, что ему звонят из банка.

На этот раз жертвой вишинга стал директор одной из фирм в областном центре. Ему поступил звонок с номера, который как позже выяснится, отличался от банковского только одной цифрой.

Звонивший назвал номер карты, срок ее действия и имя с фамилией владельца. После этого сообщил, что в этот момент с его счета хакеры пытаются снять 3000 рублей. Якобы для противодействия им требуется дополнительная информация.

Несмотря на терзавшие его сомнения, коммерсант все же назвал злоумышленникам заветные цифры. После этого они получили доступ не только к его карт-счету, но и к депозиту. Пока со счетов списывались деньги, потерпевшему время от времени звонили, информируя его «о ликвидации последствий хакерской атаки», сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Через некоторое время мужчина все же заподозрил подвох и додумался заблокировать банковскую карту. Но, как оказалось, за это время он уже успел лишиться более 97 000 рублей. На данный момент это самое крупное хищение с карточки, зафиксированное в Витебской области, так что установлен своеобразный рекорд.