На сайте “Удобный город” появилась петиция с требованием разрешить белорусам заплатить государству пошлину и не проходить срочную военную службу, заменив ее на альтернативный курс «молодого бойца» со сдачей экзамена.

“Предлагаем ввести альтернативную службу в армии: призывник платит определенную пошлину в бюджет и в течение определенного времени проходит курс молодого бойца. Ходит на занятия, как на работу. Сдаёт экзамены и долг Родине отдан”, — говорится в предложении.

По мнению составителей петиции, “на содержание солдата уходит много денег, а при альтернативной службе только на стрельбы”. Что поможет государству сэкономить бюджетные средства.

Кто из белорусов может проходить альтернативную службу сейчас

В Беларуси с 1 июля 2016 года действует закон об альтернативной службе, но воспользоваться им могут только белорусы, которые заявили о своих религиозных убеждениях, не совместимых с воинской службой.

По состоянию на 1 апреля 2020 г. альтернативную службу проходят 73 человека, сообщили в Минтруда.

Срок альтернативной службы составляет: для граждан, не имеющих высшее образование – 36 месяцев; для граждан, имеющих высшее образование – 24 месяца.

За время альтернативной службы белорусам выплачивается 150% от максимальной суммы прожиточного минимума. На данный момент это 398.86 рублей. Плюс выдается проездной билет, в случае необходимости и жилье.

На альтернативную службу направляются граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к прохождению срочной военной службы, службы в резерве, лично заявившие о том, что принятие военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится невозможным прохождение воинской службы.

Решение о направлении призывника на альтернативную службу принимают военные комиссариаты. Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей.