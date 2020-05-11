Жилой дом горел вечером 9 мая в агрогородке Скабин Копыльского района на Копыльской улице, 37. На пожаре погибла 70-летняя пенсионерка и ее 23-летний внук.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о происшествии поступило в центр оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 21:51.

На пожаре обнаружены погибшие хозяйка 1950 года рождения, пенсионерка, и ее внук 1997 года рождения.

Через дом от погорельцев живет их соседка Нина Филипповна. Она рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Я знала этих людей. Они жили вдвоем. Мать молодого человека умерла, отец ушел давно, и он остался с бабушкой. У парня еще есть брат-близнец, который не захотел вместе с ними жить и уехал в другую деревню. Вчера вечером было уже темно, пламени видно не было. Там крыша немного подгорела, стены остались. Думаю, огонь больше был внутри, там все выгорело.

МЧС сообщает, что причины пожара и гибели людей устанавливаются.