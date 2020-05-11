Участники праймериз оппозиции по выбору единого кандидата отказались от участия в президентских выборах. По их мнению, объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно, сообщает TUT.BY.

В заявлении, опубликованном штабом праймериз в соцсетях, говорится, что решение власти провести президентские выборы продиктовано желанием использовать пандемию в качестве дополнительного инструмента для дальнейшей узурпации власти и лишения белорусов права голоса.

— Уже сегодня ясно, что невозможно собрать подписи для выдвижения кандидатов безопасно для здоровья избирателей, — считают в штабе.

Назначение избирательной кампании во время пика распространения вирусной инфекции в Беларуси, содержание под стражей и репрессии против блогеров, журналистов и активистов в оппозиции считают демонстрацией того, что «Лукашенко собирается удерживать власть исключительно силой. Потеряв поддержку граждан, он намерен и впредь управлять страной исключительно путем фальсификаций и репрессий».

— Мы считаем, что полноценное участие в избирательной кампании в этих условиях невозможно. Мы благодарим всех граждан Беларуси, которые приняли активное участие в процедурах Народного голосования, за поддержку наших усилий по определению единого кандидата и формированию реальной альтернативы нынешнему режиму, — заявляют в штабе. — Мы признаем, что в нынешних обстоятельствах невозможно реализовать все процедуры и определить единого кандидата.

В штабе также заявили о начале кампании «За Беларусь без диктатуры!». Для организации законных акций протеста участники праймериз Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов образуют совместную инициативную группу и начнут кампанию с основными целями: отставкой Лукашенко, честными выборами и системными реформами для новой Беларуси.

В штабе также призвали депутатов Палаты представителей перенести дату президентских выборов на более поздний период (не ранее конца ноября 2020 года), поскольку во время избирательной кампании до конца пандемии никто не может гарантировать безопасность граждан.

Как проходили выборы «единого» от оппозиции

Первоначально о намерении принять участие в праймериз заявляли 6 человек: глава ОГП Николай Козлов, сопредседатели БХД Ольга Ковалькова и Павел Северинец, лидер «За Свободу» Юрий Губаревич, зампред БНФ Алексей Янукевич и политик Анна Канопацкая. Первой из этой гонки исключили Анну Канопацкую.

16 марта с праймериз снялся Павел Северинец, а на следующий день — Алексей Янукевич.

Согласно процедуре праймериз, все кандидаты на «единого» должны были собирать баллы, всего можно было набрать 100 баллов: первые 10 баллов были распределены между партиями, а остальные баллы кандидаты «зарабатывали». 30 баллов можно было получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — во время конгресса демократических сил.

В середине марта было объявлено, что кандидаты приостанавливают свои поездки по регионам из-за коронавируса — так кандидаты лишились возможности набирать баллы на встречах с людьми.

А после назначения выборов на 9 августа появилась и вторая проблема: единый кандидат от оппозиции должен был быть определен к концу мая, но учитывая ситуацию с регистрацией инициативной группы — ее надо зарегистрировать до 15 мая — штаб праймериз в экстренном порядке решал, кто станет «единым».

Очередные выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года. О своем желании принять в них участие ранее заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, депутат Олег Гайдукевич и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, блогер Сергей Тихановский, один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев и экс-глава ПВТ Валерий Цепкало.