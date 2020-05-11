Ассоциация грузоперевозчиков «Регион 8» решила выдвинуть в президенты Беларуси заместителя председателя ассоциации Наталью Кисель.

«Членами ассоциации грузоперевозчиков принято решение о поддержке выдвижения Натальи Кисель кандидатом в президенты», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Руководить предвыборным штабом потенциального кандидата будет глава ассоциации Сергей Штода.

На сайте организации отмечается, что у Кисель три высших образования, имеет аккредитацию антикризисного управляющего категории «Б».

Кроме того, как сообщает порта tut.by, в президенты намерен выдвинуться Владимир Провальский, который участвовал в президентской избирательной кампании 2010 года. Тогда ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом в президенты поскольку из более 108 тыс. подписей в его поддержку подлинными были признаны всего 118. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала эту ситуацию словами «Остап Бендер отдыхает».

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа 2020 года.

Потенциальные кандидаты в президенты должны зарегистрировать свои инициативные группы до 15 мая включительно.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили еще семь претендентов: действующий президент республики Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский.