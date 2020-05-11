На прошлой неделе на строительную площадку Белорусской атомной станции поступила партия ядерного топлива для первого энергоблока.

Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке Белорусской АЭС планируется в июле, сказал замминистра энергетики Михаил Михадюк, передает Sputnik.

По его словам, в настоящее время завершен этап горячей обкатки оборудования реакторной установки. Это значит, что в реактор были загружены имитаторы топлива и проведен весь цикл испытаний всего технологического оборудования.

«Мы ведем работы по подготовке к физическому пуску. Мы должны получить лицензии регулятора. Эксплуатирующая организация может ее получить только после проверки, что техника готова, персонал готов. И есть обосновывающий документ о ядерной безопасности», — рассказал замминистра.

«Первая часть этапа физического пуска начинается с загрузки ядерного топлива. Предполагается, что этот этап может быть достигнут в июле», — уточнил Михаил Михадюк.

При этом он заверил, что нет никакой спешки с запуском атомной станции, потому что в приоритете стоят вопросы безопасности, которые регулируются требованиями нормативных документов.

«Когда мы будем готовы полностью (к пуску реактора — Sputnik) и получим соответствующую лицензию регулятора, тогда и начнем. В рамках графика, предоставленного генподрядчиком, такая готовность будет обеспечена в июле месяце», — отметил замминистра.

«Безопасность для нас главный приоритет, и пока мы не убедимся, что мы готовы технологически, готов персонал, мы на этот этап не пойдем», — подытожил он.