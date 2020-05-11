Настоятель Жировичского монастыря, который был госпитализирован в связи с COVID-19, назвал медиков воинами, которые сражаются с врагом на передовой.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, наместник Жировичской обители после выписки из больницы записал видеообращение к верующим. В нем он поблагодарил медиков за профессиональный подвиг, а прихожан – за поддержку во время пандемии коронавируса, сообщает Sputnik.

Архимандрит Гурий в апреле-мае перенес пневмонию. Жировичский монастырь был закрыт на карантин в связи со сложной эпидемической обстановкой

«Благодарю всех, кто молился обо мне грешном и братии святой обители Жировичской, и студентах и преподавателях Минской духовной семинарии. Благодарю за помощь, которую вы оказываете во время карантина», – сказал Владыка Гурий.

Он также высказал особую благодарность медикам, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией.

«Как некогда воины защищали Отечество, так и они воюют с невидимым врагом – коронавирусом. Они сегодня на передовой, церковь молится о том, чтобы Бог сохранил их и дал им здравие», – сказал архимандрит.

Как ранее сообщалось, планировалось, что Жировичский монастырь будет открыт для верующих и паломников после 11 мая. В настоящее время в Беларуси в связи коронавирусом закрыто еще три монастыря – Свято-Елисаветинский женский в Минске, православный женский монастырь в Гродно и Ляденский мужской в Смолевичском районе.