Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца внутренних войск записал концерт к 75-летию Великой Победы.

Об этом сообщило управление информации и общественных связей МВД.

В него вошли полюбившиеся людям песни разных лет «Ехал я из Берлина», «Довоюй, родной», «Лизавета», «Тальяночка», «Катюша», «День Победы» и другие. Сопровождают выступления солистов выступления балетной группы.

– Мы подготовили этот проект в честь наших дорогих ветеранов, – рассказал о проекте заместитель начальника военно-оркестровой службы – начальник ансамбля песни и танца внутренних войск майор Антон Маркелов. – Обычно в начале мая мы активно гастролируем. В этом году по известным причинам все выступления отменили. Но поскольку мы музыканты в погонах, то сдаваться не привыкли, и вместе с офицерами управления идеологической работы главного управления командующего внутренними войсками придумали такой выход из сложившейся ситуации. Надеемся, что наше видеопоздравление подарит зрителям праздничное настроение. Всем приятного просмотра. С Днем Победы!