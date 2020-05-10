Доклад ЮНИСЕФ: семьям вынужденных переселенцев в Украине приходится экономить на еде

В прошлом году 19 млн детей, вынужденных покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и стихийных бедствий, стали беженцами в своих собственных странах – это больше, чем в предыдущие годы. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН, эксперты которого предупреждают, что такие дети еще более уязвимы перед COVID-19.

В докладе под названием «Потерявшиеся дома» говорится о многочисленных лишениях, которые терпят дети из семей вынужденных переселенцев: многие не посещают школу, не могут обратиться к врачу, живут в ужасающих условиях в переполненных лагерях и спят в неотапливаемых палатках.

По данным ЮНИСЕФ, 12 млн детей стали внутренними беженцами только в 2019 году, из них около 3,8 млн – в результате конфликтов и насилия и 8,2 млн – в связи со стихийными бедствиями. Из-за конфликта страдают дети восточных районов Украины. Авторы доклада сообщают, что юные жители этой страны, ставшие вынужденными переселенцами, не всегда нормально питаются, поскольку из-за стесненности в средствах многие семьи экономят на всем, включая продовольствие.

Пандемия усугубляет ситуацию

Распространение коронавируса еще более ухудшило и без того плачевную ситуацию. В переполненных лагерях и неформальных поселениях царит антисанитария, нет элементарных средств гигиены – мыла и чистой воды, о качественной медицинской помощи и возможности держаться друг от друга на расстоянии говорить не приходится. Таким образом, возникают «идеальные» условия для бесконтрольного распространения инфекций, включая коронавирус.

«Дети перемещенных лиц особенно уязвимы перед лицом новых кризисов, включая пандемию COVID-19, – отметила глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор. – Правительства и гуманитарные партнеры должны принять все необходимые меры, чтобы дети были в безопасности и могли учиться».

Авторы доклада отмечают целый ряд угроз, с которыми сталкиваются дети из семей, перемещенных внутри страны: это детский труд, ранние браки, торговля людьми и многие другие. В ЮНИСЕФ призывают правительства мыслить стратегически и вкладывать средства в борьбу с этими явлениями, чтобы предотвращать случаи эксплуатации детей и насилия над ними.

Правительствам предлагают также сотрудничать с созданной генсеком ООН Группой высокого уровня по вопросам внутренне перемещенных лиц, которая разрабатывает и внедряет меры по защите детей из семей переселенцев.