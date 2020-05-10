БАТЭ выходит в лидеры

Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 8-го тура.
«Слуцк» — РЦОР-БГУ (Минск) 1:2
Голы: 0:1 — Яхшибоев (п), 17; 0:2 — Яхшибоев (п), 27; 1:2 — Умар Бала, 41.
Голы: 0:1 — Хващинский, 20; 1:1 — Сайчич, 44.
«Славия-Мозырь» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 0:0
«Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) 2:4
Голы: 0:1 — В.Васильев, 4; 0:2 — Гречихо, 14; 0:3 — Седько (п), 55; 1:3 — Кадимян, 68; 1:4 — Андроник, 89; 2:4 — Кадимян, 90+1.
«Ислочь» (Минский район) — «Белшина» 2:1
Голы: 1:0 — Янушкевич, 34; 2:0 — Янсане, 52; 2:1 — Папуш (аг), 85.
«Витебск» — «Шахтер» (Солигорск) 0:0
«Смолевичи» — БАТЭ (Борисов) 3:5
Голы: 1:0 — Барсуков, 1; 1:1 — Скавыш, 13; 1:2 — Стасевич, 15; 1:3 — Бага, 36; 2:3 — Щегрикович, 55; 3:3 — По, 63; 3:4 — Милич, 80; 3:5 — Милич, 90+3.
«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск» 2:1
Голы: 1:0 — Бручич (аг), 5; 1:1 — Данило, 24; 2:1 — Лаптев, 51.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|8
|5
|1
|2
|16-9
|16
|2
|Слуцк
|8
|5
|1
|2
|15-11
|16
|3
|Торпедо-БелАЗ
|8
|4
|3
|1
|9-4
|15
|4
|РЦОР БГУ
|8
|5
|0
|3
|10-8
|15
|5
|Ислочь
|8
|5
|0
|3
|11-12
|15
|6
|Шахтер
|8
|3
|3
|2
|9-3
|12
|7
|Рух
|8
|3
|3
|2
|7-5
|12
|8
|Славия-Мозырь
|8
|3
|2
|3
|10-12
|11
|9
|Витебск
|8
|3
|2
|3
|6-8
|11
|10
|Городея
|8
|3
|2
|3
|5-7
|11
|11
|Динамо-Брест
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|12
|Минск
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|13
|Динамо-Минск
|7
|3
|0
|4
|10-8
|9
|14
|Неман
|8
|2
|2
|4
|9-11
|8
|15
|Смолевичи
|8
|0
|3
|5
|6-14
|3
|16
|Белшина
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2