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Продолжается 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 8-го тура.

«Слуцк» — РЦОР-БГУ (Минск) 1:2

Голы: 0:1 — Яхшибоев (п), 17; 0:2 — Яхшибоев (п), 27; 1:2 — Умар Бала, 41.

«Городея» — «Минск» 1:1 

Голы: 0:1 — Хващинский, 20; 1:1 — Сайчич, 44.

«Славия-Мозырь» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 0:0

«Неман» (Гродно) — «Рух» (Брест) 2:4

Голы: 0:1 — В.Васильев, 4; 0:2 — Гречихо, 14; 0:3 — Седько (п), 55; 1:3 — Кадимян, 68; 1:4 — Андроник, 89; 2:4 — Кадимян, 90+1.

«Ислочь» (Минский район) — «Белшина» 2:1

Голы: 1:0 — Янушкевич, 34; 2:0 — Янсане, 52; 2:1 — Папуш (аг), 85.

«Витебск» — «Шахтер» (Солигорск) 0:0

«Смолевичи» — БАТЭ (Борисов) 3:5

Голы: 1:0 — Барсуков, 1; 1:1 — Скавыш, 13; 1:2 — Стасевич, 15; 1:3 — Бага, 36; 2:3 — Щегрикович, 55; 3:3 — По, 63; 3:4 — Милич, 80; 3:5 — Милич, 90+3.

«Динамо-Брест» — «Динамо-Минск» 2:1

Голы: 1:0 — Бручич (аг), 5; 1:1 — Данило, 24; 2:1 — Лаптев, 51.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

БАТЭ выходит в лидеры

1 БАТЭ выходит в лидеры БАТЭ 8 5 1 2 16-9 16
2 БАТЭ выходит в лидеры Слуцк 8 5 1 2 15-11 16
3 БАТЭ выходит в лидеры Торпедо-БелАЗ 8 4 3 1 9-4 15
4 БАТЭ выходит в лидеры РЦОР БГУ 8 5 0 3 10-8 15
5 БАТЭ выходит в лидеры Ислочь 8 5 0 3 11-12 15
6 БАТЭ выходит в лидеры Шахтер 8 3 3 2 9-3 12
7 БАТЭ выходит в лидеры Рух 8 3 3 2 7-5 12
8 БАТЭ выходит в лидеры Славия-Мозырь 8 3 2 3 10-12 11
9 БАТЭ выходит в лидеры Витебск 8 3 2 3 6-8 11
10 БАТЭ выходит в лидеры Городея 8 3 2 3 5-7 11
11 БАТЭ выходит в лидеры Динамо-Брест 7 3 1 3 9-7 10
12 БАТЭ выходит в лидеры Минск 8 3 1 4 12-16 10
13 БАТЭ выходит в лидеры Динамо-Минск 7 3 0 4 10-8 9
14 БАТЭ выходит в лидеры Неман 8 2 2 4 9-11 8
15 БАТЭ выходит в лидеры Смолевичи 8 0 3 5 6-14 3
16 БАТЭ выходит в лидеры Белшина 8 0 2 6 6-15 2

 

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА