10 мая в Беларуси — День Государственного герба и Государственного флага

По сравнению с отгремевшим накануне военным парадом Днем Победы он прошел скромно и почти незаметно для большинства рядовых граждан, был отмечен традиционным по такому случаю поздравлением белорусского народа президентом страны.

А празднику этому, между прочим, уже 25 лет. В 1995 году он был назначен указом главы государства. Отмечается – во второе воскресенье мая.

В 2013 году в Минске на проспекте Победителей была торжественно открыта Площадь Государственного флага. Место было выбрано с учетом розы ветров так, чтобы полотнище на 70-метровом флагштоке развевалось всегда. В архитектурном ансамбле нашлось место и гербу.