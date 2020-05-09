Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Потенциальные кандидаты рассказали DW, как собираются агитировать во время коронавируса и чего ожидают от избирательной кампании.

Пандемия коронавируса не смогла остановить политические процессы в Беларуси. 8 мая, Палата представителей Беларуси назначила дату выборов президента — 9 августа. О своем участии в выборах уже заявили несколько кандидатов — и оппозиционных, и провластных. Кроме того, действующий президент Александр Лукашенко также заявил о намерении переизбраться в шестой раз. Как кандидаты собираются вести кампанию во время эпидемии коронавируса и какой «сюрприз» скрывается за датой выборов?

Коронавирус не отпугнул «кандидатов» в президенты

Перспектива вести избирательную кампанию во время пандемии коронавируса белорусских политиков не испугала. О своем желании стать соперником Лукашенко уже заявили экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, политический блогер Сергей Тихановский, председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень и лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Также продолжается праймериз для определения «единого кандидата от оппозиции».

Кроме того, оппозиционный политик Николай Статкевич ранее заявлял, что собрал группу «кандидатов протеста» и собирается использовать президентскую кампанию для законной организации митингов и встреч с людьми, хотя непосредственно принимать участия в выборах не будет.

Только Павел Северинец, который стал известен в Беларуси после декабрьских протестов против интеграции с Россией, отказался от кампании из-за коронавируса. Он заявил, что не собирается участвовать в выборах «в чумном бараке» и не будет поддерживать коллег по оппозиции.

Зарегистрировать инициативную группу могут успеть не все

Вместе с тем, назначение даты выборов на 9 августа может внести коррективы в список потенциальных кандидатов. Согласно законодательству, выборы президента в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа — и многие в стране рассчитывали именно на этот день. Перенос даты выборов на 3 недели раньше означает, что у претендентов на президентский пост остается только одна неделя для формирования инициативных групп: в соответствии с Избирательным кодексом, документы для регистрации инициативной группы в Центральную комиссию подаются не позднее чем за 85 дней до выборов, то есть до 15 мая.

К такому повороту событий оказались готовы не все. Политический блогер Сергей Тихановский накануне был задержан и, вероятно, будет отбывать 15 суток ареста, назначенные ему за участие декабрьских протестах против интеграции с Россией.

У белорусской оппозиции, в свою очередь, до сих пор не закончились праймериз. Как сообщил корреспонденту DW координатор штаба праймериз Игорь Борисов, все участники праймериз признают, что закончить процедуру в заявленном ранее формате уже невозможно. «Мы подчеркиваем единство субъектов праймериз, сейчас проводим консультации о наших дальнейших действиях», — рассказал Борисов.

Ситуация с коронавирусом на руку власти

В комментарии для DW потенциальный кандидат в президенты Беларуси, председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень рассказал, что смещения сроков на три недели — это существенно, и теперь его команде придется сильно ускориться в формировании инициативной группы, хотя уже на данный момент они смогли привлечь 400 сторонников.

Отказываться от выборов из-за пандемии Черечень не собирается, хотя понимает, что это будет сложно. «Большинство членов моей инициативной группы — это люди, имеющие опыт в электоральной кампании, а значит, более старшего возраста и попадают в зону риска», — говорит он. Более того, Черечень осознает трудности в сборе подписей и агитации. «Будет проблема с обходом квартир, люди будут бояться открывать двери. Основная надежда на пикеты, на которых можно подойти и оставить подпись», — говорит политик.

Черечень считает, что эта ситуация на руку власти, ведь будет меньше сопротивления со стороны оппозиционных сил. По его словам, было бы более адекватно и правильно отложить выборы хотя бы на полгода, однако его команда попытается максимально реализовать свои возможности с учетом сложившейся ситуации.

Кандидаты будут агитировать онлайн

Пандемия также не повлияла на стремление стать президентом и лидера Либерально-демократической партии Беларуси, депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. По его словам, дата 9 августа не сюрприз, ведь о том, что выборы будут в августе было давно известно. «Если кто-то не готов к 9 августа, он не будет готов и к 30 августа. Если ты серьезный политик, то нельзя готовиться за неделю или месяц. Наша партия выдвинула кандидата еще два года назад», — говорит Гайдукевич.

Политик уверяет, что при сборе подписей его команда будет предпринимать все меры предосторожности, а во время агитации активно использовать онлайн-возможности. Вместе с тем, посещение избирательного участка во время эпидемии проблемой Гайдукевич не считает: «Люди же ходят в магазин, они могут и на участки прийти и спокойно проголосовать, надо только защитить всех».

В целом Олег Гайдукевич считает, что это будут сложнейшие выборы в истории страны: «Но все кандидаты будут в таких условиях. Хотя конечно, мне проще, я ведь депутат, есть узнаваемость, и уже сформирована инициативная группа».

Власти ловко отсекают оппозицию от участия в выборах

Политический аналитик Артем Шрайбман в своем телеграм-канале пишет, что назначение выборов на 9 августа — это ловко и предсказуемо одновременно. «Кто не успел, тот отдыхает. Власть хочет повторить 2015-й год с вегетарианским бюллетенем: Лукашенко, Гайдукевич, кто-то из «Говори правду» и еще 1-2 спойлера», — считает Шрайбман.

Середина лета, по мнению Шрайбмана, выбрана для демобилизации, чтобы студенты еще не вернулись с каникул. «Фиг с ней с явкой. Видимо, опросы показывают рейтинговое дно, а по стране уже пошли первые признаки политизации», — указывает аналитик.

Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО «Белая Русь» Петр Петровский говорит, что все знали календарный план выборов, и к кампании политические силы должны готовиться несколько лет: «Кампания кандидатов в президенты — это кампания команды, и если к этому времени у человека нет команды, то возникает вопрос, насколько он вообще готов быть частью избирательной гонки«.

Из-за коронавируса президентская кампания, по мнению Петровского, будет проходить в менее пафосной форме. «Коронавирус будет определять не ход кампании, а содержание агитации — какие посылы будут использоваться, под какими лозунгами пойдут кандидаты. Избирательная кампания будет происходить не столько во время пандемии, сколько во время коронакризиса», — считает Петр Петровский.