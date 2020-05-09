В честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске состоялся военный парад.

В нем участвовало около 4000 военнослужащих и 180 единиц боевой техники. В небе пролетели более 30 самолетов и вертолетов.

«Это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории», – сказал президент Александр Лукашенко перед собравшимися у мемориального ансамбля «Минск – город герой».

Несмотря на критику в стране и в мире по поводу проведения массовых акций в Беларуси в период пандемии коронавирусной инфекции, праздничные мероприятия дня в столице закончатся большим концертом на площади Победы. Начало его запланировано на 21.30.