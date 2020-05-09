Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев заявил о своем намерении выдвигаться кандидатом на пост президента.

«Я, Андрей Дмитриев, собираюсь выдвигаться кандидатом в президенты», — заявил Дмитриев во время онлайн-трансляции в Facebook на странице объединения.

Он отметил, что много раз помогал людям, попавшим в беду. «Умею добиваться, чтобы государство слышало людей. Теперь в беде оказались мы все вместе. Последние два месяца команда «Говори правду», как и тысячи белорусов по всей стране, шили маски, собирали щитки, помогали врачам, помогали людям, делая то, что должна была делать власть. Это безумно злит. Это возмущает, но и дает мне надежду. Наши люди, белорусы, умные, деятельные и сострадательные. Мы знаем, как надо, и умеем действовать сообща», — сказал Дмитриев.

По его мнению, «власть больна сердечной недостаточностью, а ее методы совершенно устарели, и мы с этой бедой еще пять лет точно не хотим».

Сопредседатель организации Татьяна Короткевич, которая баллотировалась в президенты в 2015 году, станет главой инициативной группы Дмитриева.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.