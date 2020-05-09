О своих президентских амбициях Валерий Цепкало написал на своей странице в Фейсбуке.

Вот текст обращения:

«В мире произошла революция. Но в отличие от революций прошлого обращена она была не к классам, а к человеку. На смену эпохи масс пришло время личной свободы человека. На место давления, принуждения, запугиваний пришли новые формы организации общества. Они стали основываться на индивидуальной ответственности, высокой мотивации и личной заинтересованности.

Вместо примитивной «вертикали управления», пришли новые методы организации государства и общества, основанные на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии.

Эта революция прошла мимо Беларуси. Более того. Свыше четверти века страна двигалась в противоположном направлении. В стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице.

В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства.

Происходила последовательная изоляция энергичных личностей, либо их выдавливание из страны. Предприниматель был криминализирован, а гражданин «стерилизован». В результате сформировалось общество, лишенное искр творчества, смелости, дерзновения.

Результаты этого мы хорошо видим. Экономика потеряла конкурентоспособность, а общество – способность к развитию.

В то время как бурно развивались экономики стран Европы, Америки и Азии, ВВП Беларуси за 10 лет не только не вырос, но и уменьшился. Упали доходы населения. Теперь белорусы зарабатывают меньше, чем самая бедная китайская провинция. Наша страна ходит по миру с протянутой рукой и просит выделить ей кредиты на покрытие процентов по ранее полученным кредитам.

Беларусь как будто превратилась в другую планету, с другим притяжением. Тугая атмосфера застоя, отсутствие свежего воздуха перемен, нехватка света, красоты и улыбок. Страна, живущая прошлым, а не будущим. Этот затхлый воздух и атмосфера бесперспективности деморализует людей, убивает их оптимизм и творческий запал.

Наша молодежь не хочет рожать и не хочет здесь жить. Население Беларуси с каждым годом уменьшается почти на 40 тысяч человек. За 25 лет страна «потеряла» 750 тысяч человек – ее население уменьшилось на численность Могилева и Витебска вместе взятых.

Катастрофически падает рождаемость. В прошлом году у нас новый антирекорд – в Беларуси родилось столько ж детей, сколько в 1945 году – когда после Великой войны вся страна лежала в руинах.

Молодёжь уезжает за границу семьями. Потому как считают, что там больше перспектив, знаний, свободы, денег и… надежды. Надежды на то, что завтрашний день может быть лучше, чем сегодняшний…Белорусское Возрождение, возможность которого еще ощущалась в середине 90-х годов прошлого века, не состоялось. Оно сменилось безвременьем, периодом застоя, стагнации, общественной апатии и безразличия.

Мы не решаем проблем завтрашнего дня – мы их не понимаем. Вместо этого мы заняты бессмысленными «битвами за урожай», «модернизацией» деревообработки и цементной отрасли, спасением камвольного комбината, целлюлозной фабрики, посещением свинарников и коровников, а также борьбой с «тунеядцами» и «бездельниками». На все это тратятся колоссальные силы, деньги, время и энергия.

На фоне стремительных перемен, мы застряли в устаревших представлениях о мире, где ключевое понятие – враг. Его наличием оправдываются наши внутренние проблемы. Заговоры Госдепа, происки Евросоюза, интриги Россельхознадзора – именно они виновны в том, что наша страна медленно, но верно, сползает на мировую экономическую периферию. Из страны с самым высоким потенциалом в Восточной Европе мы превратились во второе по бедности государство на европейском континенте.

Сегодня Беларусь стоит перед историческим выбором! Либо продолжать тратить время и энергию на решение проблем вчерашнего дня. Либо и дальше расходовать деньги налогоплательщиков на дорогие спортивные мероприятия, бутафорские парады, дворцы и резиденции.

Или двигаться вперед, в будущее!

Перед разными странами и народами в различных исторических обстоятельствах вставал роковой вопрос: имеют ли они право на осмысленное суверенное существование в меняющемся мире? Или обречены на то, чтобы быть поглощены более успешными соседями.

Такой вопрос в скрытой форме сегодня встал и перед нашей страной. И самой большой угрозой для нас стали не военная мощь НАТО или России. Самая большая угроза для Беларуси – это неэффективная экономика, архаичная система управления, бедность. Давно пора отказаться от изжившей себя системы управления, при которой весь народ каждый день смотрит на настроение одного человека. Пришло время ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ НАРОДУ БЕЛАРУСИ!

Скажу честно. Я мечтаю о том, чтобы у нас была другая страна. Страна, где люди обладают собственностью – на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики. Где люди будут чувствовать себя хозяевами. Где они смогут свободно трудиться. Не из-под палки, а потому что чувствуют страну своей.

Я мечтаю о том, чтобы у нас была страна, где люди открыто, свободно и без боязни могли бы выражать свое мнение. Где будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей. Где будут независимые суды – чтобы граждане и бизнес были уверены, что дела будут рассматриваться по справедливости и закону, а не по звонку «сверху».

Страна, где из стиля политического руководства будет устранена вульгарность, бесцеремонность и грубость. Страна, в которой будет уважение к каждому гражданину Республики Беларусь, кем бы он ни был, какое бы положение не занимал.

Страна, где не будут уничтожаться парки, скверы и детские площадки ради выгоды непонятно откуда взявшегося и чьи интересы представляющего иностранного застройщика. А напротив! Где будет создаваться лучшая по мировым стандартам инфраструктура для жизни, учебы, работы и отдыха наших людей.

Беларусь – замечательная страна! Надо лишь прожить последние месяцы провинциально-скучной эпохи, и после этого всё, что мы умеем, мы сможем показать миру. Беларусь еще способна удивить мир технологиями и новыми интеллектуальными прорывами!

Нас может ожидать прекрасное будущее!

Я принял решение баллотироваться на пост Президента Республики Беларусь! У меня достаточно для этого и управленческого и жизненного опыта! Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси! Создав Парк высоких технологий, я показал и Беларуси, и всему миру, что наш народ может быть столь же умным, творческим и предприимчивым как американцы, англичане, японцы, корейцы и другие успешные народы Земли.

Теперь я прошу вашей поддержки, чтобы сделать таким все народное хозяйство нашей страны. Чтобы мы – граждане Республики Беларусь – обрели личностное достоинство и самоуважение. Чтобы мы перестали быть предметом жалости и сочувствия со стороны стран, которые развиваются, идут вперед. Чтобы мы обрели новую страну, свободную, динамичную, не взирающую с завистью на чужие успехи, а показывающую пример другим.

Мир меняется! И мы должны меняться! Постоянно, непрерывно!

Мы должны быть открыты миру, учиться у него, впускать в себя все новое, творческое, прогрессивное. Только так мы сможем существовать в мире, где синонимом успеха является способность к постоянным изменениям – и себя, и власти, и общества, в котором мы живем.

История – открытая дорога. Она не фатальна. Мысль, творчество, интеллект, энергия наших людей способны преобразить нашу страну, явиться могучим средством возрождения нации, ее достоинства, чести и гордости.

И тогда мы пойдем вперед! К богатству и процветанию!

НЕ В СТОРОНУ ЗАКАТА, А В СТОРОНУ РАССВЕТА!»

Валерий Цепкало — первый директор Парка высоких технологий (ПВТ), руководил им 11 лет. В прошлом занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 1997–2002 гг. был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси.