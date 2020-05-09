Комитет государственного контроля Могилевской области в апреле 2020 года провел мониторинг более 80 объектов розничной торговли региона.

Нарушения и недостатки выявлены практически во всех магазинах. В каждом втором из них установлено превышение уровня торговых надбавок на продовольственные и непродовольственные товары.

В некоторых магазинах в продаже отсутствовали отечественные товары или их было недостаточно. Имели место факты реализации продукции с истекшим сроком годности.

Как отмечает пресс-служба Комитета госконтроля, большинство выявленных нарушений и недостатков уже устранено. В отношении отдельных субъектов розничной торговли возбуждены административные процессы.