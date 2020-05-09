Заявление Валерия Цепкало об участии в выборах стало первой неожиданностью президентской кампании. И уж точно поводом рассказать об этой фигуре, внезапно возникшей на политической сцене.

Валерию Цепкало 55 лет. Он родился в Гродно в семье инженеров. Учился в Белорусском политехническом институте (ныне БНТУ), но после двух лет был призван в армию. После окончания службы поступил в один из самых престижных вузов СССР – Московский государственный институт международных отношений, который окончил с отличием.

Цепкало работал в советском посольстве в Финляндии, но после развала СССР вернулся в Беларусь. В 1993 году стал советником председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича по международным вопросам.

«Цепкало – очень хитрый, ушлый человек». Станислв Шушкевич

Экс-спикер также характеризует Цепкало как умелого психолога и профессионала, который «всегда работал на крае правильных и неправильных дел». Шушкевич также вспоминает, что бывший советник помогал ему уже во времена, когда он был в опале, а Цепкало – на должности посла Беларуси в США.

Как Валерий Вильямович туда попал? В 1994-м он вошел в команду Александра Лукашенко. После президентских выборов Цепкало получил пост заместителя министра иностранных дел – ему тогда было 29! Спустя три года он переместился на должность посла Беларуси в США, где отработал 5 лет.

После очередного камбэка на родную землю Цепкало стал помощником Лукашенко по науке, а в 2005-м инициировал создание Парка высоких технологий и возглавил его. На этом месте провел 11 с половиной лет, а после внезапной отставки уехал в Узбекистан – участвовать в создании подобного проекта. С тех пор о Цепкало мало что было слышно вплоть до сегодняшнего дня.

Стоит отметить, что экс-руководитель ПВТ в период работы на этом посту не скрывал либеральных (по меркам нашей госсистемы) взглядов. «Из нашего уголовного законодательства следует исключить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность»… «Чем больше зажимают бизнес, пытаясь вытянуть из него деньги, тем беднее в итоге государство»… «Интеграл» сможет оставаться конкурентоспособным, только если будет держать зарплату не выше 200 долларов»… Все это Цепкало говорил в 2010-2016 годах.

У шефа ПВТ случилась даже перепалка с генеральным прокурором Александром Конюком. Цепкало сказал, что Стива Джобса в Беларуси посадили бы за незаконную предпринимательскую деятельность. А Конюк в ответ заявил, что в советские времена это называлось спекуляцией.

Ах, да… В конце 2018 года Валерий Цепкало презентовал собственный стартап – Prabook. Эта «биографическая библиотека» существует, но пользуется, дипломатично говоря, умеренной популярностью.

«Информация — нефть 21 века». Валерий Цепкало

Единственное, о чем можно сейчас говорить определенно: участие Цепкало в предвыборной гонке повышает интерес к ней. А чем это обернется – посмотрим. Для начала претенденту на пост президента нужно сформировать инициативную группу и собрать 100 тысяч подписей избирателей…