Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча первой лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» из-за подозрения на COVID-19 у одного из футболистов гостевой команды, передает TUT.BY.

Игра четвертого тура должна была пройти на стадионе «Центральный» в Гомеле 10 мая.

«Ассоциация „Белорусская федерация футбола“ продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», — говорится в заявлении федерации.