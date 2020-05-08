Перенесшая пневмонию певица Надежда Бабкина находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова. Об этом в беседе с порталом Nation News заявил кардиолог Владимир Хорошев, сообщает РИА Новости.

Говоря о выздоровлении артистки, специалист отметил, что «ей просто повезло».

«(Надежда Бабкина. — Прим. Ред.) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена», — считает Хорошев.

Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки. По его словам, такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины.

Ранее Бабкина, отвечая на вопрос о состоянии легких, рассказала, что у нее было поражено «около 80 процентов» тканей.

В начале апреля артистку госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что Бабкину ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, тест оказался отрицательным.